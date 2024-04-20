Попытка Зеленского исправить ситуацию на фронте законом о мобилизации обречена на провал – эксперты
Экспертное сообщество обсуждает закон об ужесточении мобилизации в Украине. Документ вызвал немало споров. Он предусматривает целый ряд новаций. Так, повестка теперь будет считаться врученной, даже если человеку ее не передали. Кроме того, на фронт планируют отправлять даже политических беженцев и заключенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, власти Украины рассчитывают мобилизовать сотни тысяч новых человек. Однако очередная попытка режима Зеленского поправить ситуацию, по прогнозам экспертов, обернется провалом. Подобная мера приведет к активному сопротивлению, бунтам и массовым сдачам украинских военных в плен. Хотя практика принудительной мобилизации там не нова.
Александр Семченко, доктор политических наук:
Даже в этом законе не прописано, что человека можно задерживать на улице, хватать за руки, за ноги, избивать. Причем избивать таким способом, который прямо запрещен законом о полиции. Бить в ключицы, в шею – эти удары запрещены прямо законом о полиции. Тем не менее избивали людей, лишали их свободы, то есть, по сути, похищали. И были случаи, когда через два-три дня родные получали извещения, что в первом или втором мясном штурме человек погиб. Этот закон, он такого тоже не предусматривает, таких прав он никому не дает. Но эта практика существует. И более того, должностные лица, которые практиковали такие методы укомплектования, не привлекались к ответственности.
Основные положения законопроекта вступят в силу через месяц после его публикования. По мнению экспертов, реальное назначение документа – продемонстрировать США «усилия» Киева в противостоянии с Россией, а значит, дать повод для дополнительного финансирования.