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Попытка Зеленского исправить ситуацию на фронте законом о мобилизации обречена на провал – эксперты

20 апреля 2024 07:56
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Экспертное сообщество обсуждает закон об ужесточении мобилизации в Украине. Документ вызвал немало споров. Он предусматривает целый ряд новаций. Так, повестка теперь будет считаться врученной, даже если человеку ее не передали. Кроме того, на фронт планируют отправлять даже политических беженцев и заключенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попытка Зеленского исправить ситуацию на фронте законом о мобилизации обречена на провал – эксперты-1

Таким образом, власти Украины рассчитывают мобилизовать сотни тысяч новых человек. Однако очередная попытка режима Зеленского поправить ситуацию, по прогнозам экспертов, обернется провалом. Подобная мера приведет к активному сопротивлению, бунтам и массовым сдачам украинских военных в плен. Хотя практика принудительной мобилизации там не нова.

Попытка Зеленского исправить ситуацию на фронте законом о мобилизации обречена на провал – эксперты-4

Александр Семченко, доктор политических наук:
Даже в этом законе не прописано, что человека можно задерживать на улице, хватать за руки, за ноги, избивать. Причем избивать таким способом, который прямо запрещен законом о полиции. Бить в ключицы, в шею – эти удары запрещены прямо законом о полиции. Тем не менее избивали людей, лишали их свободы, то есть, по сути, похищали. И были случаи, когда через два-три дня родные получали извещения, что в первом или втором мясном штурме человек погиб. Этот закон, он такого тоже не предусматривает, таких прав он никому не дает. Но эта практика существует. И более того, должностные лица, которые практиковали такие методы укомплектования, не привлекались к ответственности.

Попытка Зеленского исправить ситуацию на фронте законом о мобилизации обречена на провал – эксперты-7

Основные положения законопроекта вступят в силу через месяц после его публикования. По мнению экспертов, реальное назначение документа – продемонстрировать США «усилия» Киева в противостоянии с Россией, а значит, дать повод для дополнительного финансирования.

# Международная политика # Александр Семченко

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