Попытка Зеленского исправить ситуацию на фронте законом о мобилизации обречена на провал – эксперты

Экспертное сообщество обсуждает закон об ужесточении мобилизации в Украине. Документ вызвал немало споров. Он предусматривает целый ряд новаций. Так, повестка теперь будет считаться врученной, даже если человеку ее не передали. Кроме того, на фронт планируют отправлять даже политических беженцев и заключенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Семченко, доктор политических наук:

Даже в этом законе не прописано, что человека можно задерживать на улице, хватать за руки, за ноги, избивать. Причем избивать таким способом, который прямо запрещен законом о полиции. Бить в ключицы, в шею – эти удары запрещены прямо законом о полиции. Тем не менее избивали людей, лишали их свободы, то есть, по сути, похищали. И были случаи, когда через два-три дня родные получали извещения, что в первом или втором мясном штурме человек погиб. Этот закон, он такого тоже не предусматривает, таких прав он никому не дает. Но эта практика существует. И более того, должностные лица, которые практиковали такие методы укомплектования, не привлекались к ответственности.