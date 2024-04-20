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Израиль нанёс удар по военной базе на территории Ирака – есть погибшие

20 апреля 2024 07:32
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На Ближнем Востоке снова неспокойно. Израиль нанес удар по территории Ирака. Целью стала военная база, расположенная южнее Багдада. Где, как предполагает ЦАХАЛ, находятся иранские солдаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль нанёс удар по военной базе на территории Ирака – есть погибшие-1

В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает ряд арабских и американских СМИ. По их данным, на территорию базы упали как минимум пять ракет, взрывами повреждены несколько зданий. Этот инцидент произошел через день после израильского удара по Ирану. В Министерстве обороны США уже выступили с заявлением, в котором отвергли всякую причастность к произошедшему. Израильские власти пока не делали официальных заявлений.

# Международная политика

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