Израиль нанёс удар по военной базе на территории Ирака – есть погибшие

На Ближнем Востоке снова неспокойно. Израиль нанес удар по территории Ирака. Целью стала военная база, расположенная южнее Багдада. Где, как предполагает ЦАХАЛ, находятся иранские солдаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Ближнем Востоке снова неспокойно. Израиль нанес удар по территории Ирака. Целью стала военная база, расположенная южнее Багдада. Где, как предполагает ЦАХАЛ, находятся иранские солдаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает ряд арабских и американских СМИ. По их данным, на территорию базы упали как минимум пять ракет, взрывами повреждены несколько зданий. Этот инцидент произошел через день после израильского удара по Ирану. В Министерстве обороны США уже выступили с заявлением, в котором отвергли всякую причастность к произошедшему. Израильские власти пока не делали официальных заявлений.