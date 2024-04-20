Израиль нанёс удар по военной базе на территории Ирака – есть погибшие

В результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. Об этом сообщает ряд арабских и американских СМИ. По их данным, на территорию базы упали как минимум пять ракет, взрывами повреждены несколько зданий. Этот инцидент произошел через день после израильского удара по Ирану. В Министерстве обороны США уже выступили с заявлением, в котором отвергли всякую причастность к произошедшему. Израильские власти пока не делали официальных заявлений.