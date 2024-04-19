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В Германии выросло число преступлений на почве правого экстремизма

19 апреля 2024 19:45
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Напряжение ситуации на Ближнем Востоке сказывается и на других регионах. Так, в Германии выросло количество преступлений на почве правого экстремизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии выросло число преступлений на почве правого экстремизма-1

По данным местного МВД, подобных случаев по стране насчитывается более 28 тысяч, что превышает средний показатель практически на 20 %. Ко всему прочему, в ведомстве отметили рост актов насилия среди всех преступлений. Также согласно соцопросам, позиции ультраправых партий сильно укрепились среди граждан Германии. Около четверти немцев готовы отдать за них свои голоса на следующих парламентских выборах. Уход кабинета Шольца может ознаменовать приход правых к власти. Такую резкую перемену во взглядах можно объяснить действиями канцлера, так как его баснословные транши для Украины и новая «зеленая» политика не привели к процветанию немецкую экономику, а только вогнали ее в глубокую рецессию.

# Международная политика

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