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В США неизвестный открыл стрельбу на празднике старшеклассников – 5 подростков попали в больницу

20 апреля 2024 07:39
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Власти США не в состоянии остановить волну насилия с применением огнестрельного оружия. Очередной случай массовой стрельбы произошел в городе Гринбелт в штате Мэриленд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ранения получили пять школьников.

В США неизвестный открыл стрельбу на празднике старшеклассников – 5 подростков попали в больницу-1

По сообщению полиции, около 700 подростков собрались в местном парке на праздник старшеклассников. Внезапно кто-то из присутствующих достал пистолет и открыл огонь. Он успел сделать около 10 выстрелов, после чего началась паника. Прибывшему на место полицейскому наряду не удалось задержать подозреваемого.

В США неизвестный открыл стрельбу на празднике старшеклассников – 5 подростков попали в больницу-4

Ричард Бауэрс начальник полиции города Гринбелт (США):
В тот момент, когда прозвучали выстрелы, все люди, находившиеся в парке, начали бежать. Мы полагаем, что подозреваемый ушел вместе с ними и скрылся. На данный момент мы не нашли его. Сотрудники полиции до приезда медиков оказали первую помощь пяти раненым, сейчас они в больнице. Это ребята в возрасте от 16 до 18 лет. Один из них находится в критическом состоянии.

Полиция сейчас расследует все обстоятельства произошедшего и выясняет мотивы нападавшего. Добавим, что с начала этого года это уже 120-й случай массовой стрельбы в США.

# Стрельба в США

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