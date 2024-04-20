В США неизвестный открыл стрельбу на празднике старшеклассников – 5 подростков попали в больницу

Власти США не в состоянии остановить волну насилия с применением огнестрельного оружия. Очередной случай массовой стрельбы произошел в городе Гринбелт в штате Мэриленд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате ранения получили пять школьников.

По сообщению полиции, около 700 подростков собрались в местном парке на праздник старшеклассников. Внезапно кто-то из присутствующих достал пистолет и открыл огонь. Он успел сделать около 10 выстрелов, после чего началась паника. Прибывшему на место полицейскому наряду не удалось задержать подозреваемого.

Ричард Бауэрс начальник полиции города Гринбелт (США):

В тот момент, когда прозвучали выстрелы, все люди, находившиеся в парке, начали бежать. Мы полагаем, что подозреваемый ушел вместе с ними и скрылся. На данный момент мы не нашли его. Сотрудники полиции до приезда медиков оказали первую помощь пяти раненым, сейчас они в больнице. Это ребята в возрасте от 16 до 18 лет. Один из них находится в критическом состоянии.

Полиция сейчас расследует все обстоятельства произошедшего и выясняет мотивы нападавшего. Добавим, что с начала этого года это уже 120-й случай массовой стрельбы в США.