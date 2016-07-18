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Попытка переворота в Турции: погибли 294 человека, 1440 ранены

18 июля 2016 11:20
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Новости Турции. Чрезвычайное положение объявлено в Стамбуле минувшей ночью. Хотя активность путчистов, в общем и целом, была подавлена ещё в воскресенье. Мелкие очаги сопротивления, очевидно, ещё сохраняются. Хотя информации об этом немного.

Известно лишь, что перестрелка случилась в стамбульском аэропорту, где группа мятежников сдалась не сразу. Какие-то разрозненные антиправительственные группировки действуют в Анкаре.

Во избежание недоразумений, власти отдали приказ сбивать вертолеты, что поднимаются в воздух без специального разрешения.

Армейская верхушка оказалась в изрядной степени замешанной в мятеже.

Уже задержаны 103 генерала и один адмирал, а также сотни офицеров рангом пониже, тысячи солдат.

Подведены печальные итоги мятежа: в ходе его подавления погибли 294 человека, 1440 граждан были ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# военный переворот в Турции

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