Попытка переворота в Турции: погибли 294 человека, 1440 ранены

Новости Турции. Чрезвычайное положение объявлено в Стамбуле минувшей ночью. Хотя активность путчистов, в общем и целом, была подавлена ещё в воскресенье. Мелкие очаги сопротивления, очевидно, ещё сохраняются. Хотя информации об этом немного.

Известно лишь, что перестрелка случилась в стамбульском аэропорту, где группа мятежников сдалась не сразу. Какие-то разрозненные антиправительственные группировки действуют в Анкаре.

Во избежание недоразумений, власти отдали приказ сбивать вертолеты, что поднимаются в воздух без специального разрешения.

Армейская верхушка оказалась в изрядной степени замешанной в мятеже.

Уже задержаны 103 генерала и один адмирал, а также сотни офицеров рангом пониже, тысячи солдат.

Подведены печальные итоги мятежа: в ходе его подавления погибли 294 человека, 1440 граждан были ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.