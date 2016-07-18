В США морской пехотинец методично расстрелял полицейских: трое погибли

Расовый конфликт в Штатах постепенно перерастает в войну черной общины с полицией. Накануне случился расстрел в Баттон-Руже, штат Луизиана, где конфликт афроамериканцев с властями регулярно перерастал в уличные столкновения.

Полицейский патруль был вызван в связи с неким происшествием. Выдуманным происшествием, как выяснилось. По прибытии на место, патрульных методично перестреляли: погибли трое, четверо ранены.

Убийца был уничтожен при задержании.

Позднее выяснилось, что им оказался 29-летний морской пехотинец, ветеран Иракской кампании. На прошлой неделе аналогичный инцидент имел место в Далласе. Там борец за расовую эмансипацию убил 5 полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.