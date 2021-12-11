Сербия на время лишилась важнейшей международной автомагистрали. Её перекрыли протестующие

Новости Сербии. Сербия на время лишилась важнейшей международной автомагистрали. Ее перекрыли протестующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белграде участники массовой акции против экологической политики властей вывели из строя крупнейшую часть международного транспортного коридора. И это не первая их выходка. Уже неделю недовольные активисты блокируют дороги и транспортные развязки в разных регионах Сербии. Поводом стали поправки в законодательство, которые, по мнению протестующих, позволят начать добычу лития в стране.