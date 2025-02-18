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Помощник Путина раскрыл подробности переговоров РФ и США в Эр-Рияде

18 февраля 2025 13:18
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Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли успешно, стороны серьезно поговорили по всем вопросам, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Просто мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга», – сказал он.

Помощник Путина раскрыл подробности переговоров РФ и США в Эр-Рияде-1

Фото: kremlin.ru

По его словам, были разговоры о том, что позиции Российской Федерации и Соединенных Штатов сблизятся, но пока трудно сказать, что это происходит.

Переговоры длились 4,5 часа. Российскую сторону представляли Сергей Лавров, Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев, а американскую – Майк Уолтц, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.

# Международная политика # Россия # США

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