Помощник Путина раскрыл подробности переговоров РФ и США в Эр-Рияде

«Просто мы договорились, что будем учитывать интересы друг друга», – сказал он.

Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли успешно, стороны серьезно поговорили по всем вопросам, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

По его словам, были разговоры о том, что позиции Российской Федерации и Соединенных Штатов сблизятся, но пока трудно сказать, что это происходит.

Переговоры длились 4,5 часа. Российскую сторону представляли Сергей Лавров, Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев, а американскую – Майк Уолтц, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.