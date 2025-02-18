Ушаков сообщил о завершении переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.
Перед тем как вернуться за стол переговоров для проведения заключительного этапа, у делегации был рабочий обед. Переговоры начались в 10:30 по московскому времени.
От России присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и советник президента РФ Юрий Ушаков. Соединенные Штаты представляли помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.