Поляки требуют освободить экс-руководителей МВД

В Польше стихийный митинг перед президентским дворцом устроили сторонники задержанных накануне в Варшаве экс-руководителей МВД. Собравшиеся якобы требовали освободить Каминского и Вонсика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Польше стихийный митинг перед президентским дворцом устроили сторонники задержанных накануне в Варшаве экс-руководителей МВД. Собравшиеся якобы требовали освободить Каминского и Вонсика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экс-министр внутренних дел Польши и его заместитель в 2015 году были признаны виновными в совершении махинаций с земельными участками и коррупции. Вот только они сумели избежать наказания. Вступивший тогда в должность президента Анджей Дуда помиловал Каминского и Вонсика вопреки законодательным нормам. Однако в 2023 году суд отменил решение о прекращении дел и заново начал их рассмотрение. 8 января 2024 года окружной суд Варшавы выдал ордера на арест Каминского и Вонсика.
Премьер-министр Туск не церемонился. Экс-руководители МВД были арестованы прямо в резиденции президента. И протестующие якобы возмущены именно этим фактом, а не чистотой мундира полицейских.