Поляки требуют освободить экс-руководителей МВД

Экс-министр внутренних дел Польши и его заместитель в 2015 году были признаны виновными в совершении махинаций с земельными участками и коррупции. Вот только они сумели избежать наказания. Вступивший тогда в должность президента Анджей Дуда помиловал Каминского и Вонсика вопреки законодательным нормам. Однако в 2023 году суд отменил решение о прекращении дел и заново начал их рассмотрение. 8 января 2024 года окружной суд Варшавы выдал ордера на арест Каминского и Вонсика.