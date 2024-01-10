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У министра обороны США Ллойда Остина диагностировали рак

10 января 2024 06:30
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В декабре 2023 года у министра обороны США Ллойда Остина был выявлен рак простаты, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида.

Так, сообщается, что Остину, в связи с обнаружением рака простаты, была проведена простатэктомия. При проведении хирургического вмешательства глава оборонного ведомства находился под общим наркозом. В госпитале Ллойд Остин был одни сутки, а далее отправился домой. В заявлении медцентра сообщается, что онкологию удалось выявить на раннем этапе, поэтому прогноз лечения позитивный.

1 января 2024 года министра обороны США доставили в медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений, которые возникли после процедуры. «Первоначальный осмотр выявил инфекцию мочевыводящих путей», – информировал центр.

# Здоровье # Ллойд Остин

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