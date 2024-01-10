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Побег из тюрьмы главаря банды спровоцировал массовые беспорядки по всему Эквадору

10 января 2024 07:08
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Чрезвычайное положение объявлено в Эквадоре. Военная техника стянута в центр столицы страны. Аналитики называют ситуацию войной между полицией и бандитскими формированиями. Беспорядки продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Побег из тюрьмы главаря банды спровоцировал массовые беспорядки по всему Эквадору-1

Участники криминальных группировок атакуют правоохранителей, жгут общественный транспорт. Поступают данные о погибших: их по меньшей мере 10 человек. Сообщается о захвате заложников. Вооруженные люди в масках ворвались в студию одного из телеканалов во время прямого эфира. Правительство объявило преступные группировки военными целями. Это значит, что с ними не станут вести переговоры, их будут уничтожать.

Побег из тюрьмы главаря банды спровоцировал массовые беспорядки по всему Эквадору-4

Хаос начался, когда стало известно о побеге из тюрьмы главаря банды, которого ранее обвинили в причастности к убийству кандидата в президенты Эквадора.

# Массовые беспорядки

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