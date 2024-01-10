Побег из тюрьмы главаря банды спровоцировал массовые беспорядки по всему Эквадору

Участники криминальных группировок атакуют правоохранителей, жгут общественный транспорт. Поступают данные о погибших: их по меньшей мере 10 человек. Сообщается о захвате заложников. Вооруженные люди в масках ворвались в студию одного из телеканалов во время прямого эфира. Правительство объявило преступные группировки военными целями. Это значит, что с ними не станут вести переговоры, их будут уничтожать.