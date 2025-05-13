Поляки разочарованы в кандидатах на пост президента из-за провальных дебатов
Поляки разочаровались в кандидатах на главный пост страны. Об этом пишут, пожалуй, все местные СМИ. Причиной стали прошедшие дебаты, которые транслировал центральный польский телеканал. И политологи, и зрители сочли их полным провалом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дискуссия оказалась одной из самых слабых и хаотичных за всю предвыборную кампанию. Вместо того чтобы четко представить свое видение и программы, кандидаты часто избегали ответов на ключевые вопросы. Никто из них не смог внятно представить предложения по решению экономических проблем. Не прозвучало и убедительных аргументов относительно ситуации на рынке труда. Кандидаты уходили от сложных тем: многие животрепещущие вопросы так и остались без ответа, что только усилило разочарование зрителей.
Дебаты, безусловно, не предоставили избирателям необходимой информации для принятия обоснованного решения. Многие комментаторы подчеркивают, что в такой ключевой момент, как президентская кампания, ожидания в отношении кандидатов должны быть гораздо выше.
Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья, глава фонда «Польская правда»:
Я смотрел на эти дебаты и через час уже устал, думал, чтобы это выключить. Там ничего интересного не было. Все кандидаты говорили о проблемах, которые не касаются обычных людей. Не было, например, темы приграничья, тем, которые касаются транспорта, геополитики, договоров между Польшей и Францией, которые были подписаны 9 мая. Очень важные договоры. Не было темы встречи в Киеве. На этой встрече были Туск, Мерц, Стармер и Макрон. Очень важная встреча.