Поляки разочарованы в кандидатах на пост президента из-за провальных дебатов

Поляки разочаровались в кандидатах на главный пост страны. Об этом пишут, пожалуй, все местные СМИ. Причиной стали прошедшие дебаты, которые транслировал центральный польский телеканал. И политологи, и зрители сочли их полным провалом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дискуссия оказалась одной из самых слабых и хаотичных за всю предвыборную кампанию. Вместо того чтобы четко представить свое видение и программы, кандидаты часто избегали ответов на ключевые вопросы. Никто из них не смог внятно представить предложения по решению экономических проблем. Не прозвучало и убедительных аргументов относительно ситуации на рынке труда. Кандидаты уходили от сложных тем: многие животрепещущие вопросы так и остались без ответа, что только усилило разочарование зрителей.

Дебаты, безусловно, не предоставили избирателям необходимой информации для принятия обоснованного решения. Многие комментаторы подчеркивают, что в такой ключевой момент, как президентская кампания, ожидания в отношении кандидатов должны быть гораздо выше.