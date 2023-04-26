Кремль отреагировал на решение Байдена участвовать в выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение Джо Байдена о желании участвовать в выборах президента США в 2024 году. Песков заявил, что это вопрос, который должны решать избиратели США, а не мы, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнул, что это дело избирателей, которые должны анализировать ситуацию, делать прогнозы и решать, кто будет лучшим кандидатом. Как сообщалось, нынешний глава Белого дома 25 апреля официально заявил о своем участии в президентских выборах, которые состоятся в Штатах в 2024 году.