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Кремль отреагировал на решение Байдена участвовать в выборах

26 апреля 2023 11:14
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на решение Джо Байдена о желании участвовать в выборах президента США в 2024 году. Песков заявил, что это вопрос, который должны решать избиратели США, а не мы, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнул, что это дело избирателей, которые должны анализировать ситуацию, делать прогнозы и решать, кто будет лучшим кандидатом. Как сообщалось, нынешний глава Белого дома 25 апреля официально заявил о своем участии в президентских выборах, которые состоятся в Штатах в 2024 году. 

Во вторник Байден официально объявил о своем намерении баллотироваться на выборах президента США в 2024 году.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Джо Байден

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