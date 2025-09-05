Fox News: Трамп намерен переименовать Пентагон в министерство войны

Американский лидер Дональд Трамп планирует принять указ о переименовании Пентагона, предложив наряду с нынешним названием (Министерство обороны) Министерство войны использовать и другое. Об этом пишет РИА Новости.

Эта инициатива включает в себя изменение названий должностей, таких как «министр войны», для Пита Хегсета, которому поручено проработать соответствующие меры.

Трамп не раз выступал за возвращение исторического названия, приводя в пример участие США в мировых войнах. По его мнению, страна должна не только обороняться, но и вести наступательные действия. Как ожидается, президент выступит с заявлением, подробности которого пока не разглашаются.

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