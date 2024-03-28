Подоляк: ВС Украины находятся в стагнации из-за нехватки ресурсов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переживают сложности на передовой из-за нехватки ресурсов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Целью назначения Александра Литвиненко на должность секретаря СНБО является усилением работы по анализу в условиях стагнации в стране.

«Имеется в виду стагнация по линии фронта», – сказал Подоляк.

При этом он подчеркивает, что Киеву не хватает средств для ведения эффективных наступательных операций.

Ранее руководитель ЦРУ Уильям Бернс предупредил, что отказ США от предоставления дополнительной военной помощи может обернуться для Украины значительными территориальными потерями в этом году.

При этом в марте Белый объявил о новом пакете военной помощи Киеву в объеме 300 миллионов долларов, в том числе артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS. Однако, согласно заявлениям в Вашингтоне, этой помощи хватит Украине лишь на пару недель.

