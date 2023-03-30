Митингующие в Израиле заявили, что будут протестовать и дальше

Новости Израиля. В Израиле снова вспыхнули акции протеста против судебной реформы, хотя премьер заявил, что откладывает принятие скандального законопроекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы Тель-Авива вышли тысячи людей. Они уверены: власти страны обманывают их, а отложенные реформы лишь хитрость, на которую идут, чтобы выиграть время. Митингующие заявили, что будут протестовать и дальше, пока премьер не заявит об окончательном отказе от идеи провести реформу, которая угрожает демократии в стране. В отличие от предыдущих акций нынешнее шествие закончилось мирно.