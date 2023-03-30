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В Эквадоре растёт число пострадавших после схода оползня

30 марта 2023 07:18
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Новости Эквадора. Число пропавших без вести после схода оползня в Эквадоре превысило 70 человек, жертвами стали 11, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эквадоре растёт число пострадавших после схода оползня-1

В Эквадоре растёт число пострадавших после схода оползня-3

Разбор завалов продолжается. Поисками людей занимаются десятки спасателей. Разрушены или повреждены более 150 домов. Всего в зоне бедствия оказались примерно 500 человек. Оползень сошел на жилые дома в Эквадоре ночью 27 марта. С тех пор количество пострадавших непрерывно растет.

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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