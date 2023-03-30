В Эквадоре растёт число пострадавших после схода оползня

Новости Эквадора. Число пропавших без вести после схода оползня в Эквадоре превысило 70 человек, жертвами стали 11, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разбор завалов продолжается. Поисками людей занимаются десятки спасателей. Разрушены или повреждены более 150 домов. Всего в зоне бедствия оказались примерно 500 человек. Оползень сошел на жилые дома в Эквадоре ночью 27 марта. С тех пор количество пострадавших непрерывно растет.