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Польские рабочие устроили забастовку в Нидерландах

10 июля 2025 19:55
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В Нидерландах разгорается трудовой конфликт. Несколько сотен польских рабочих, занятых в распределительных центрах голландской сети супермаркетов, объявили забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Склады в шести городах страны парализованы.

Польские рабочие устроили забастовку в Нидерландах-2

Польские рабочие требуют равных условий труда – тех же ставок оплаты, льгот и перерывов, что и у других сотрудников компании. Поступают сообщения о давлении на протестующих. Забастовщики утверждают, что их запугивают увольнениями и принудительным переселением. В некоторых случаях им физически препятствовали попасть на территорию предприятий. В самой сети супермаркетов подтвердили факт забастовки и заявили о стремлении обеспечить бесперебойность поставок. Тем не менее жителей районов Роттердама и Гааги предупреждают о продлении забастовки, что в итоге может серьезно нарушить работу торговых объектов.

# Международная политика

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