Польские рабочие устроили забастовку в Нидерландах

Польские рабочие требуют равных условий труда – тех же ставок оплаты, льгот и перерывов, что и у других сотрудников компании. Поступают сообщения о давлении на протестующих. Забастовщики утверждают, что их запугивают увольнениями и принудительным переселением. В некоторых случаях им физически препятствовали попасть на территорию предприятий. В самой сети супермаркетов подтвердили факт забастовки и заявили о стремлении обеспечить бесперебойность поставок. Тем не менее жителей районов Роттердама и Гааги предупреждают о продлении забастовки, что в итоге может серьезно нарушить работу торговых объектов.