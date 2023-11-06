В Непале прекратили поиск жертв землетрясения и усиленно оказывают помощь выжившим и пострадавшим

Сейчас все силы направлены на помощь выжившим и пострадавшим. Мощные толчки, произошедшие в пятницу, разрушили десятки тысяч домов, в том числе школы и больницы. Сотни тысяч людей сейчас отчаянно нуждаются в теплой одежде, жилье и продовольствии. Власти сейчас организовывают палаточные лагеря и раздачу продуктов питания. Вся техника брошена на расчистку дорог, которые оказались завалены камнями и многочисленными оползнями. Но полный масштаб ущерба будет известен только в ближайшие дни, так как аварийные бригады еще не смогли добраться до многих населенных пунктов. Поэтому не исключено, что количество жертв и пострадавших будет расти.