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В Непале прекратили поиск жертв землетрясения и усиленно оказывают помощь выжившим и пострадавшим

06 ноября 2023 17:02
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До 158 выросло число жертв разрушительного землетрясения в Непале. Как заявили в правительстве в стране прекращена поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Непале прекратили поиск жертв землетрясения и усиленно оказывают помощь выжившим и пострадавшим-1

Сейчас все силы направлены на помощь выжившим и пострадавшим. Мощные толчки, произошедшие в пятницу, разрушили десятки тысяч домов, в том числе школы и больницы. Сотни тысяч людей сейчас отчаянно нуждаются в теплой одежде, жилье и продовольствии. Власти сейчас организовывают палаточные лагеря и раздачу продуктов питания. Вся техника брошена на расчистку дорог, которые оказались завалены камнями и многочисленными оползнями. Но полный масштаб ущерба будет известен только в ближайшие дни, так как аварийные бригады еще не смогли добраться до многих населенных пунктов. Поэтому не исключено, что количество жертв и пострадавших будет расти.

# Землетрясение # Фотофакт

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