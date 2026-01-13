Повышенный уровень опасности введён в Стамбуле из-за сильных снегопадов

Сильные снегопады нарушили жизнь Стамбула. Там введен повышенный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возникли серьезные перебои в работе транспорта. В международном аэропорту задержаны или отменены сотни рейсов. По прогнозам синоптиков, ураганный ветер и сильные снегопады продолжатся в ближайшие сутки. Местных жителей призвали соблюдать максимальную осторожность и по возможности отказаться от поездок.