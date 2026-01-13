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Повышенный уровень опасности введён в Стамбуле из-за сильных снегопадов

13 января 2026 07:04
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Сильные снегопады нарушили жизнь Стамбула. Там введен повышенный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повышенный уровень опасности введён в Стамбуле из-за сильных снегопадов-2

Возникли серьезные перебои в работе транспорта. В международном аэропорту задержаны или отменены сотни рейсов. По прогнозам синоптиков, ураганный ветер и сильные снегопады продолжатся в ближайшие сутки. Местных жителей призвали соблюдать максимальную осторожность и по возможности отказаться от поездок.

# Новости Турции # Природные катаклизмы # Погода

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