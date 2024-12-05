Лавров: не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть полезную роль

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что в ОБСЕ больше не осталось места ни для взаимодействия, ни для поддержания безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что НАТО и Евросоюз сделали эту организацию бесполезной, а консенсус в ОБСЕ исчез.

Лавров также подверг критике США за наращивание инфраструктуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском районе, что, по его мнению, приводит к дестабилизации обстановки на евразийском континенте. По мнению Лаврова, ситуация требует пересмотреть роль организации и страны в сегодняшнем мире, чтобы не допустить повторения прошлых ошибок.