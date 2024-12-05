Прямой эфир

Лавров: не осталось ни одной сферы, где ОБСЕ могла бы сыграть полезную роль

05 декабря 2024 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что в ОБСЕ больше не осталось места ни для взаимодействия, ни для поддержания безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что НАТО и Евросоюз сделали эту организацию бесполезной, а консенсус в ОБСЕ исчез.

Лавров также подверг критике США за наращивание инфраструктуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском районе, что, по его мнению, приводит к дестабилизации обстановки на евразийском континенте. По мнению Лаврова, ситуация требует пересмотреть роль организации и страны в сегодняшнем мире, чтобы не допустить повторения прошлых ошибок.

# Международная политика # Сергей Лавров

Другие новости рубрики

Все новости
Российские ПВО уничтожили два снаряда HIMARS и 101 дрон ВСУ
05 декабря 2024 12:57

Российские ПВО уничтожили два снаряда HIMARS и 101 дрон ВСУ

Экс-глава МИД Украины Кулеба нашел работу в Гарвардском университете
05 декабря 2024 12:18

Экс-глава МИД Украины Кулеба нашел работу в Гарвардском университете

Bloomberg: в НАТО сообщили, что переговоры по Украине должны скоро начаться
05 декабря 2024 11:04

Bloomberg: в НАТО сообщили, что переговоры по Украине должны скоро начаться