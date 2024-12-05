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Экс-глава МИД Украины Кулеба нашел работу в Гарвардском университете

05 декабря 2024 12:18
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Заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба занял должность ведущего научного сотрудника Белферского центра Гарвардского университета. Об этом пишет РИА Новости.

Он станет источником информации для студентов и важным ресурсом для научного сообщества. Кулеба будет продолжать жить в Украине, приезжая в Кембриджский университет только во время поездок в США.

В начале сентябре Украина уволила ряд министров, в том числе Кулебу, Ольгу Стефанишину, Дениса Малюску, Александра Камышина и Ирину Верещук. Он сообщил, что подал в отставку после беседы с премьер-министром Денисом Шмыгалем и Владимиром Зеленским.

# Международная политика

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