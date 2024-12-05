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Российские ПВО уничтожили два снаряда HIMARS и 101 дрон ВСУ

05 декабря 2024 12:57
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Министерство обороны РФ заявило, что за сутки силы ПВО Украины обнаружили 101 беспилотник и два снаряда HIMARS. Об этом пишет РИА Новости.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия нанесли удары по 147 украинским предприятиям, включая энергетику и военно-промышленный комплекс. В ответ на атаки ВСУ российские военные наносят удар по объектам ВСУ и их инфраструктуры.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что армия не бьет по жилым домам и учреждениям социальной сферы.

# Международная политика

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