Министерство обороны РФ заявило, что за сутки силы ПВО Украины обнаружили 101 беспилотник и два снаряда HIMARS. Об этом пишет РИА Новости.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия нанесли удары по 147 украинским предприятиям, включая энергетику и военно-промышленный комплекс. В ответ на атаки ВСУ российские военные наносят удар по объектам ВСУ и их инфраструктуры.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что армия не бьет по жилым домам и учреждениям социальной сферы.