Великобритания разработает для Украины новые тактические баллистические ракеты

Великобритания планирует разработать для Украины новые тактические баллистические ракеты. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они могут нести боеголовки массой 200 килограммов и способны поражать цели на расстоянии более полутысячи километров. Лондон уже занимается поиском компаний, которые произведут первые три ракеты на общую сумму 12 миллионов долларов и рассчитывает, что сможет производить по десять систем в месяц.

Испытания первых установок пройдут уже в 2026 году. Помимо этого, британцы намерены производить для Украины дроны, способные перехватывать и уничтожать боевые беспилотники.