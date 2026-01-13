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Великобритания разработает для Украины новые тактические баллистические ракеты

13 января 2026 06:19
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Великобритания планирует разработать для Украины новые тактические баллистические ракеты. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания разработает для Украины новые тактические баллистические ракеты-2

Они могут нести боеголовки массой 200 килограммов и способны поражать цели на расстоянии более полутысячи километров. Лондон уже занимается поиском компаний, которые произведут первые три ракеты на общую сумму 12 миллионов долларов и рассчитывает, что сможет производить по десять систем в месяц.

Испытания первых установок пройдут уже в 2026 году. Помимо этого, британцы намерены производить для Украины дроны, способные перехватывать и уничтожать боевые беспилотники.

# Оружие и боеприпасы # Международная политика

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