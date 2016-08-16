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Госпиталь в Йемене взорван ракетами Саудовской Аравии: погибли 11 человек, не менее 20 ранены

16 августа 2016 13:10
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Новости Йемена. На севере Йемена был поражен несколькими ракетами «воздух-земля» госпиталь: жертвами атаки стали по меньшей мере 11 человек, около 20 были ранены.

Удар был нанесен иностранной военной коалицией, которую возглавляет Саудовская Аравия.

Этот инцидент имел бы все шансы остаться незамеченным СМИ, если бы госпиталь не обслуживался медицинской бригадой организации «Врачи без границ». Именно они сообщили о происшедшем.

Не далее как 15 августа удар по йеменской школе осудил генсек ООН Пан Ги Мун.

Жертвами бомбардировок всё той же коалиции несколько десятков детей. Организация объединенных наций призывает провести расследование варварских авиаударов, а также придерживаться принципов перемирия, о котором Саудовская Аравия и йеменские повстанцы-хуситы договорились ещё в апреле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

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