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Французские молочники устроили импровизированное пастбище прямо в Париже в знак протеста

13 февраля 2024 14:40
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Производители молока устроили акцию протеста в Париже. Они требуют от правительства остановить падение цен на их продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские молочники устроили импровизированное пастбище прямо в Париже в знак протеста-1

Чтобы власти не только услышали, но и увидели бедственное положение отрасли, протестующие разбили у здания Национального собрания Франции импровизированное пастбище. Здесь появились тюки сена, тракторы и даже стадо коров. Правда, не из живых буренок, а из макетов, выкрашенных в цвета государственного флага. Фермеры бесплатно раздают прохожим бутылки с молоком, чтобы привлечь внимание к проблемам их профессии и низкой оплате труда. По словам организаторов акции, власти компенсируют лишь 50 % затрат на производство, не защищают их от несправедливой конкуренции со стороны других европейских и иностранных производителей.

# Акции протеста # Новости Франции

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