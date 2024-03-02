Польские фермеры самостоятельно закрывают движение через КПП на границе с Литвой и Украиной

Накаляется ситуация на польско-украинских и литовских рубежах. Не дождавшись реакции властей на многомесячные демонстрации, польские фермеры стали самостоятельно закрывать движение через КПП, чтобы не пускать в страну сельхозпродукцию из Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь на границах с Литвой и Украиной не работают несколько пунктов пропуска. Аграрии заявляют, что продукция идет транзитом через Польшу в прибалтийские страны, после чего с новыми документами возвращается уже как сертифицированный европейский товар. Фермеры намерены разорвать эту цепочку. Профсоюзы планируют блокировать погранпункты около недели.

Мы собрались здесь для того, чтобы привлечь внимание к бесконтрольному потоку зерна на единый европейский рынок. Украинцы меняют документы и их товары сертифицируются как европейские. После чего они разъезжаются по всей Европе, составляя неравную конкуренцию нашим продуктам. Хотя их товар не соответствует всем стандартам и санитарным нормам.

Из-за неразумной политики руководства ЕС, которая может привести буквально к вымиранию сельского хозяйства, взбунтовались фермеры по всей Европе. С января страны охватили масштабные акции протестов. Аграрии просят о помощи, взывают к разуму политиков, но безуспешно. Встречи профсоюзов с представителями власти завершились провалом, что еще больше разозлило отчаявшихся людей.

Мирные митинги теперь все чаще перерастают в столкновения с полицией. Фермеры, которые пытаются отстоять всего-навсего свое право работать на земле и иметь возможность содержать свои семьи, вынуждены добиваться этого, стоя на площадях под ударами дубинок и пушками водометов. Истинная европейская демократия.