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В Минздраве Германии призвали готовить систему здравоохранения к возможной войне

02 марта 2024 13:03
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Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в интервью Neue Osnabruecker Zeitung отметил важность готовности системы медицинского обеспечения к возможному военному конфликту. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, в частности, что Германия может стать центром оказания помощи раненным из других стран, тем более что она уже сейчас приняла на лечение больше раненных из Украины, чем любая европейская страна.

Лаутербах отметил, что каждый врач, больница и орган управления здравоохранением должны знать свои обязанности в кризисной ситуации. Он также отметил необходимость уточнения порядка размещения и распределения медицинского персонала в случае кризиса. Представить проект закона министр планирует к лету и надеется на его быстрое принятие. Он отметил, что работа над этим вопросом уже ведется в кооперации с министерствами обороны и внутренних дел.

# Международная политика

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