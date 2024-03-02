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Дни Украины сочтены? Коренной перелом в пользу России обсудят эксперт в «САСС уполномочен заявить»

02 марта 2024 13:23
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Как и почему на поле боя наметился коренной перелом в пользу России?

Дни Украины сочтены? Коренной перелом в пользу России обсудят эксперт в «САСС уполномочен заявить»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если Запад так будет «помогать» Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены.

Дни Украины сочтены? Коренной перелом в пользу России обсудят эксперт в «САСС уполномочен заявить»-4

Василий Фатигаров, военный эксперт:
Если они не одумаются и будут продолжать агрессивно настаивать на отсутствии каких бы то ни было переговоров, то случится то, чего так не хочет Орбан – чтобы у него была общая граница с Российской Федерацией. Но она будет.

Дни Украины сочтены? Коренной перелом в пользу России обсудят эксперт в «САСС уполномочен заявить»-7

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:
Можно в любой точке договориться. Вопрос: с кем? Разговаривать с Байденом? Он не помнит, что он ел на обед. Он пожирает мороженое, отвечает на вопросы про войну.

Дни Украины сочтены? Коренной перелом в пользу России обсудят эксперт в «САСС уполномочен заявить»-10

Юрий Дудкин, военный эксперт:
Переговоры могут быть только на одних условиях, как в 1945 году – полная и безоговорочная капитуляция!

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь» в воскресенье, 3 марта, в 22:00.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Константин Придыбайло # Юрий Дудкин

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