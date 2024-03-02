Как и почему на поле боя наметился коренной перелом в пользу России?
Как и почему на поле боя наметился коренной перелом в пользу России?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если Запад так будет «помогать» Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены.
Василий Фатигаров, военный эксперт:
Если они не одумаются и будут продолжать агрессивно настаивать на отсутствии каких бы то ни было переговоров, то случится то, чего так не хочет Орбан – чтобы у него была общая граница с Российской Федерацией. Но она будет.
Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:
Можно в любой точке договориться. Вопрос: с кем? Разговаривать с Байденом? Он не помнит, что он ел на обед. Он пожирает мороженое, отвечает на вопросы про войну.
Юрий Дудкин, военный эксперт:
Переговоры могут быть только на одних условиях, как в 1945 году – полная и безоговорочная капитуляция!
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь» в воскресенье, 3 марта, в 22:00.