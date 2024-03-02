Благодаря слабости обороны украинских Вооруженных сил после освобождения Авдеевки военные России наступают. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Оборона Украины была недостаточно прочной, что и стало одной из причиной продвижения российских войск. На спутниковых снимках видно, что украинцы выстроили простые линии окопов без каких-либо дополнительных укреплений. Это вызвало обеспокоенность среди американских политических руководителей, которые опасаются за последствия для Украины.

За прошедшую неделю российские войска смогли занять несколько населенных пунктов в ДНР. К конце февраля фронт был смещен на запад. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за прошедший январь потери украинской стороны составили более 23 000 человек. Он отметил, что Украина задействует все оставшиеся резервы и проводит отмобилизование для удержания обороны. В то же время российские войска продолжают наступать и расширять зоны контроля.