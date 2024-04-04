Польские фермеры обещают забросать офисы депутатов навозом

Польские фермеры проводят очередную общенациональную акцию протеста. Правда, на этот раз они избрали новую тактику. Аграрии отказались от блокады дорог и городов. Теперь они устраивают пикеты перед офисами депутатов Сейма и политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, по словам протестующих, они хотят заставить их работать. Кроме того, фермеры готовят им и своеобразные послания в виде гнилых овощей и даже навоза. Аграрии любыми способами намерены заставить правительство их услышать и пойти навстречу их требованиям. Их три: запретить ввоз сельхозпродукции из Украины, выбросить «зеленый курс» ЕС на помойку, отказавшись от климатической политики, которая уничтожит польское сельское хозяйство, и третье – защита животных в Польше. Однако, похоже, власти по-прежнему останутся глухи к требованиям своих сельхозпроизводителей. Многие депутаты уже заявили, что сегодня покинут свои офисы по служебным делам.