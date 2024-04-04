Власти Финляндии приняли решение закрыть границу с РФ на неопределённый срок

Граница РФ с Финляндией будет закрытой до последующего распоряжения. Данную информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на Министерство внутренних дел страны.

Граница между Россией и Финляндией будет под замком с пятнадцатого апреля 2024-го.

В целях перемещения граждан незаконным путем решено закрыть морские пункты пропуска в Хаапасаари, порту Нуйямаа и Сантио для прогулочных судов с 15 апреля. Отметим, ранее принятое решение о закрытии границы с РФ было в силе до 14 апреля.

Дмитрий Песков высказался о том, что русофобская позиция руководства Финляндии «вызывает глубокое сожаление».