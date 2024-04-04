В Мексике пожары уничтожили тысячи гектаров посевов

В Мексике аномальная засуха может оставить фермеров без урожая. К отсутствию воды добавилась и новая беда: масштабные пожары, которые полыхают в центральной и южной частях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя уже уничтожило тысячи гектаров посевов и продолжает распространяться дальше. Люди пытаются бороться с огнем самостоятельно, так как власти заявили, что у них на это не хватает пожарных, оборудования и средств. Сейчас, по данным природоохранного департамента и национальной лесной комиссии, зафиксировано около 80 очагов возгорания. Если ситуация в ближайшее время не изменится, то возникнет серьезная угроза продовольственной безопасности Мексики.