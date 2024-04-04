Прямой эфир

В Мексике пожары уничтожили тысячи гектаров посевов

04 апреля 2024 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Мексике аномальная засуха может оставить фермеров без урожая. К отсутствию воды добавилась и новая беда: масштабные пожары, которые полыхают в центральной и южной частях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике пожары уничтожили тысячи гектаров посевов-1

Пламя уже уничтожило тысячи гектаров посевов и продолжает распространяться дальше. Люди пытаются бороться с огнем самостоятельно, так как власти заявили, что у них на это не хватает пожарных, оборудования и средств. Сейчас, по данным природоохранного департамента и национальной лесной комиссии, зафиксировано около 80 очагов возгорания. Если ситуация в ближайшее время не изменится, то возникнет серьезная угроза продовольственной безопасности Мексики.

# Пожар # Новости Мексики

Другие новости рубрики

Все новости
Глава МИД РФ заявил о причастности Украины в теракте в «Крокусе»
04 апреля 2024 12:54

Глава МИД РФ заявил о причастности Украины в теракте в «Крокусе»

Власти Финляндии приняли решение закрыть границу с РФ на неопределённый срок
04 апреля 2024 12:48

Власти Финляндии приняли решение закрыть границу с РФ на неопределённый срок

Премьер Румынии Чолаку выступил за объединение с Молдовой
04 апреля 2024 12:42

Премьер Румынии Чолаку выступил за объединение с Молдовой