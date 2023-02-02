Польские фермеры не дают грузовикам из Украины попасть в страну

Новости Польши. Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна. Они перекрыли сельхозтехникой дороги у погранпереходов, чтобы не дать грузовикам из Украины попасть в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за неконтролируемого наплыва зерна польские аграрии несут громадные убытки. По данным Крестьянской партии, на складах в Польше сейчас лежит 2,5 млн тонн зерна, которое не удается продать. Министр сельского хозяйства в этом не увидел проблемы. По его словам, это было решение Европейского союза. А польское правительство к нему присоединилось.