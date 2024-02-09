Польские аграрии начнут месячную забастовку

Польские аграрии 9 февраля начнут забастовку. Фермеры намерены заблокировать на месяц границу с Украиной и перекрыть десятки дорог по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Польские аграрии 9 февраля начнут забастовку. Фермеры намерены заблокировать на месяц границу с Украиной и перекрыть десятки дорог по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная претензия – импорт дешевой украинской продукции, на которую не действуют ограничения ЕС. Доходы польских производителей падают. Усугубляет ситуацию бездействие властей. Ранее аграрии уже устраивали демонстрации. Тогда они охватили около 150 населенных пунктов.