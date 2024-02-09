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Польские аграрии начнут месячную забастовку

09 февраля 2024 08:02
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Польские аграрии 9 февраля начнут забастовку. Фермеры намерены заблокировать на месяц границу с Украиной и перекрыть десятки дорог по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские аграрии начнут месячную забастовку-1

Основная претензия – импорт дешевой украинской продукции, на которую не действуют ограничения ЕС. Доходы польских производителей падают. Усугубляет ситуацию бездействие властей. Ранее аграрии уже устраивали демонстрации. Тогда они охватили около 150 населенных пунктов.

# Акции протеста # Новости Польши

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