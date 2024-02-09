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Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о возможном нападении США на РФ

09 февраля 2024 07:44
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В разговоре с американским журналистом Такером Карлсоном российский лидер Владимир Путин отреагировал на тему возможного внезапного удара США по России, уточнив формат их беседы. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?» – ответил Путин в интервью Такеру Карлсону.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что интервью прошло 6 февраля. Карлсон выбрал Путина для интервью, поскольку американцы мало знают о ситуации в России и в Украине. При этом Белый дом предпринял несколько попыток воспрепятствовать проведению интервью.

# Международная политика

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