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Берлинская: ВСУ могут отступить из-за нехватки беспилотников

26 декабря 2023 11:40
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Руководитель украинского Центра поддержки авиаразведки Мария Берлинская сообщила, что Вооруженные силы Украины могут вынуждены будут отступить, если производство ударных дронов не будет организовано. Об этом пишет ТАСС.

Она отметила, что большинство украинской техники уничтожается российскими БПЛА, и подчеркнула важность прогноза развития ситуации.

Берлинская также высказала опасения по причине неготовности властей Украины к тем изменениям, которые дроны привнесут в военные операции. Она упомянула, что хотя Украина и начала осознавать ситуацию, она все еще остается в стороне от нынешних обстоятельств.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах по выпуску миллиона беспилотников в 2024 году, однако Берлинская уточнила, что речь идет только о простых FPV-беспилотниках.
 

# Оружие и боеприпасы

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