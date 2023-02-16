Польская погранслужба сообщила о массовых задержаниях таможенников в «Бобровниках»

Сегодня, 16 февраля, стали известны новые подробности скандала, который всплыл после закрытия Варшавой погранперехода «Бобровники». Польская погранслужба подтвердила, что там произошли массовые задержания таможенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За беспрепятственный провоз нелегального груза они получили вознаграждение в размере 400 тысяч евро. Всего в преступную группу входили 18 человек. Ущерб от их деятельности предварительно оценивается почти в 100 миллионов долларов. В масштабной операции по раскрытию преступных схем и задержанию обвиняемых принимали участие около 200 пограничников и таможенников Белостокского воеводства. По версии польских СМИ, после массовых задержаний на данном пункте пропуска попросту было некому работать, вот его и закрыли.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

ГПК Беларуси: Литва пытается снять с себя ответственность за обеспечение бесперебойной работы пунктов пропуска

«О простых людях там никто не думает!» Что происходит на границе после закрытия «Бобровников»?

Очереди в пункте пропуска «Брест». Съемочная группа СТВ целый день мониторила ситуацию на границе