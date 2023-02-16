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Польская погранслужба сообщила о массовых задержаниях таможенников в «Бобровниках»

16 февраля 2023 10:07
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Сегодня, 16 февраля, стали известны новые подробности скандала, который всплыл после закрытия Варшавой погранперехода «Бобровники». Польская погранслужба подтвердила, что там произошли массовые задержания таможенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польская погранслужба сообщила о массовых задержаниях таможенников в «Бобровниках»-1

За беспрепятственный провоз нелегального груза они получили вознаграждение в размере 400 тысяч евро. Всего в преступную группу входили 18 человек. Ущерб от их деятельности предварительно оценивается почти в 100 миллионов долларов. В масштабной операции по раскрытию преступных схем и задержанию обвиняемых принимали участие около 200 пограничников и таможенников Белостокского воеводства. По версии польских СМИ, после массовых задержаний на данном пункте пропуска попросту было некому работать, вот его и закрыли.

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# Пункты пропуска на границе Беларуси # Фотофакт

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