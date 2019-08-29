Прямой эфир

Польская армия поможет устранить последствия попадания сточных вод в Вислу

29 августа 2019 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Устранять последствия загрязнения главной водной артерии Польши – реки Вислы – поможет армия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Солдаты будут доставлять питьевую воду в населенные пункты и исследовать уровень загрязнения.

Польская армия поможет устранить последствия попадания сточных вод в Вислу -1

Накануне на варшавской очистной станции вышел из строя коллектор, из-за чего сточные воды попали в реку. Каждую секунду в Вислу отправляются 3 тысячи литров нечистот. Главная санитарная инспекция Польши запретила плавание и водные виды спорта на участке реки от Варшавы до Гданьска. На то, чтобы устранить последствия аварии, может уйти несколько недель.

Польская армия поможет устранить последствия попадания сточных вод в Вислу -4

# Экология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В аэропорту Барселоны отменили около сотни авиарейсов из-за забастовки сотрудников
29 августа 2019 11:48

В аэропорту Барселоны отменили около сотни авиарейсов из-за забастовки сотрудников

145 тонн помидоров и тысячи участников: томатные бои прошли в Испании
29 августа 2019 08:36

145 тонн помидоров и тысячи участников: томатные бои прошли в Испании

Президент Италии поручил премьеру сформировать новый кабинет министров после
29 августа 2019 08:18

Президент Италии поручил премьеру сформировать новый кабинет министров после