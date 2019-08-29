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145 тонн помидоров и тысячи участников: томатные бои прошли в Испании

29 августа 2019 08:36
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Новости Испании. Тысячи человек приняли участие в помидорных боях, которые ежегодно проходят в испанском Буньоле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

145 тонн помидоров и тысячи участников: томатные бои прошли в Испании-1

Грузовики с «боеприпасами» толпа встретила радостными возгласами. В общей сложности организаторы выделили для фестиваля 145 тонн помидоров. Буквально через 5 минут улицы, дома и люди раскрасились в красные тона.

Этот фестиваль проводится в городе с 1945 года. Запрещен он был лишь однажды – в период правления Франко, поскольку не имел религиозного значения. Однако в 1970-м праздник возродился.

145 тонн помидоров и тысячи участников: томатные бои прошли в Испании-4

145 тонн помидоров и тысячи участников: томатные бои прошли в Испании-6

145 тонн помидоров и тысячи участников: томатные бои прошли в Испании-8

145 тонн помидоров и тысячи участников: томатные бои прошли в Испании-10

# Фестиваль # Фотофакт

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