145 тонн помидоров и тысячи участников: томатные бои прошли в Испании

Новости Испании. Тысячи человек приняли участие в помидорных боях, которые ежегодно проходят в испанском Буньоле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовики с «боеприпасами» толпа встретила радостными возгласами. В общей сложности организаторы выделили для фестиваля 145 тонн помидоров. Буквально через 5 минут улицы, дома и люди раскрасились в красные тона.

Этот фестиваль проводится в городе с 1945 года. Запрещен он был лишь однажды – в период правления Франко, поскольку не имел религиозного значения. Однако в 1970-м праздник возродился.