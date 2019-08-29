В аэропорту Барселоны отменили около сотни авиарейсов из-за забастовки сотрудников

Новости Испании. Около сотни авиарейсов отменили в аэропорту Барселоны из-за забастовки сотрудников наземных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Около сотни авиарейсов отменили в аэропорту Барселоны из-за забастовки сотрудников наземных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На работу не выйдут 2700 специалистов. Профсоюзы требуют увеличения количества рабочих мест из-за высокой нагрузки, однако руководство компании не идет на уступки.
Стачка намечена на 30 и 31 сентября. По предварительным подсчетам, ситуация затронет около 14 тысяч пассажиров.