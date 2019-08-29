Прямой эфир

В аэропорту Барселоны отменили около сотни авиарейсов из-за забастовки сотрудников

29 августа 2019 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Около сотни авиарейсов отменили в аэропорту Барселоны из-за забастовки сотрудников наземных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Барселоны отменили около сотни авиарейсов из-за забастовки сотрудников-1

На работу не выйдут 2700 специалистов. Профсоюзы требуют увеличения количества рабочих мест из-за высокой нагрузки, однако руководство компании не идет на уступки.

Стачка намечена на 30 и 31 сентября. По предварительным подсчетам, ситуация затронет около 14 тысяч пассажиров.

В аэропорту Барселоны отменили около сотни авиарейсов из-за забастовки сотрудников-4

# Забастовка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
145 тонн помидоров и тысячи участников: томатные бои прошли в Испании
29 августа 2019 08:36

145 тонн помидоров и тысячи участников: томатные бои прошли в Испании

Президент Италии поручил премьеру сформировать новый кабинет министров после
29 августа 2019 08:18

Президент Италии поручил премьеру сформировать новый кабинет министров после

Во Флориде из-за урагана «Дориан» введён режим чрезвычайного положения
29 августа 2019 08:15

Во Флориде из-за урагана «Дориан» введён режим чрезвычайного положения