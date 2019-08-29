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Президент Италии поручил премьеру сформировать новый кабинет министров после

29 августа 2019 08:18
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Новости Италии. Политический кризис в Италии движется к завершению: президент страны поручил премьеру Джузеппе Конте сформировать новый кабинет министров после распада правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Движение 5 звезд» и демократическая партия уже заключили соглашение о создании правящей коалиции.

Президент Италии поручил премьеру сформировать новый кабинет министров после -1

Напомним, в августе глава партии «Лига», состоящий в настоящее время в правительственной коалиции с «Движением 5 звезд», заявил, что не видит большинства в итальянском парламенте у какой бы то ни было политической силы, и стране необходимы досрочные выборы. Также он заявил, что намерен предложить сенату инициативу о недоверии премьер-министру Конте. Тот, не дожидаясь голосования в сенате, подал в отставку.

# Международная политика # Фотофакт

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