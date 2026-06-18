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Польша вводит новый налог вместо снижения цен на топливо

18 июня 2026 06:16
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Польское правительство ввело новый налог на прибыль вместо мер по снижению цен на топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша вводит новый налог вместо снижения цен на топливо-2

Власти оправдывают решение кризисом в Персидском заливе, но эксперты считают шаг признаком беспомощности кабинета Дональда Туска. По их мнению, такая мера не решит проблем, а лишь снизит инвестиционную активность бизнеса – а это ключевой фактор устойчивого роста экономики.

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