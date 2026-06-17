Во Франции завершился саммит «Большой семерки»

Саммит «Большой семерки» во Франции, завершившийся сегодня, стал очередным испытанием для западного единства. Иранская сделка и открытие Ормузского пролива стали главным фоном для решений G7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Было подтверждено и усиление поддержки Украины, а также ужесточение санкций против России. Обсуждались вопросы цепочек поставок, критически важных минералов и технологий. Все эти меры, по сути, могут быть направлены на стабилизацию мировой экономики после ближневосточного кризиса.

Однако реальная атмосфера встречи оказалась далека от деловой. Саммит, по сути, превратился в театр одного актера. Главную роль в этом спектакле, как и следовало ожидать, исполнил Дональд Трамп. Лейтмотивом саммита стала фраза американского лидера. «Я здесь босс». И заявил он об этом опоздав на утреннее заседание. Это был не единственный эпизод, когда Трамп привлекал к себе внимание. Соцсети облетело видео, на котором в преддверии саммита глава США почти 13 секунд не отпускал руку супруги французского президента Брижит Макрон, в то время как самого Эммануэля глава Белого дома поприветствовал подчеркнуто холодно. Еще одной издевательской ремаркой в сторону европейцев стала ностальгия Трампа по временам, когда за их столом присутствовала и Россия. Сотни демонстрантов протестуют в Женеве против саммита G7.