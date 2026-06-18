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Парламент Финляндии отменил 40-летний запрет на ввоз ядерного оружия

18 июня 2026 06:11
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Парламент Финляндии отменил действовавший почти 40 лет запрет на ввоз и хранение ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Финляндии отменил 40-летний запрет на ввоз ядерного оружия-2

Власти обосновали решение необходимостью укрепить обороноспособность страны в рамках сотрудничества с НАТО. Ввоз ядерных боеприпасов теперь разрешен в исключительных случаях – если это связано с коллективной обороной альянса. Критики считают шаг опасным: он повышает риск превращения Финляндии в потенциальную цель.

# Финляндия

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