Парламент Финляндии отменил 40-летний запрет на ввоз ядерного оружия

Парламент Финляндии отменил действовавший почти 40 лет запрет на ввоз и хранение ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламент Финляндии отменил действовавший почти 40 лет запрет на ввоз и хранение ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти обосновали решение необходимостью укрепить обороноспособность страны в рамках сотрудничества с НАТО. Ввоз ядерных боеприпасов теперь разрешен в исключительных случаях – если это связано с коллективной обороной альянса. Критики считают шаг опасным: он повышает риск превращения Финляндии в потенциальную цель.