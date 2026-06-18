Парламент Финляндии отменил 40-летний запрет на ввоз ядерного оружия

Грязные комнаты в аварийных зданиях – в Британии выявили более 20 нелегальных учреждений образования

Последствия для детей катастрофические. По данным очевидцев, они же родители, к 16 годам выпускники таких школ часто умеют читать только по слогам, не знают таблицу умножения, а некоторые с трудом говорят по-английски.