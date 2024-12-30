Прямой эфир

Нелегальные мигранты должны покинуть РФ до 30 апреля 2025 года – указ Путина

30 декабря 2024 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Иностранцы, незаконно находящиеся в России, должны оформить свой правовой статус или выехать из страны до 30 апреля 2025 года, согласно указу Президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Нелегальные мигранты должны покинуть РФ до 30 апреля 2025 года – указ Путина-1

Фото: kremlin.ru

Нелегалы, заключившие контракт о прохождении военной службы, депортироваться не будут, за исключением тех, кто представляет угрозу национальной безопасности. Новые нормы федерального закона «О правовом положении иностранных граждан» вступают в силу с 5 февраля 2025 года и предполагают выдворение нелегалов и ограничения до урегулирования их статуса. Также с 1 февраля 2025 года нельзя будет вступать в брак с лицами, внесенными в реестр контролируемых лиц.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Британии из-за непогоды отменены сотни авиарейсов
30 декабря 2024 14:01

В Британии из-за непогоды отменены сотни авиарейсов

Захарова иронично отреагировала на планы Польши построить дорогу к границе с РФ
30 декабря 2024 14:01

Захарова иронично отреагировала на планы Польши построить дорогу к границе с РФ

В США умер 39-й президент Джимми Картер
30 декабря 2024 12:52

В США умер 39-й президент Джимми Картер