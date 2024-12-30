Нелегальные мигранты должны покинуть РФ до 30 апреля 2025 года – указ Путина

Иностранцы, незаконно находящиеся в России, должны оформить свой правовой статус или выехать из страны до 30 апреля 2025 года, согласно указу Президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Нелегалы, заключившие контракт о прохождении военной службы, депортироваться не будут, за исключением тех, кто представляет угрозу национальной безопасности. Новые нормы федерального закона «О правовом положении иностранных граждан» вступают в силу с 5 февраля 2025 года и предполагают выдворение нелегалов и ограничения до урегулирования их статуса. Также с 1 февраля 2025 года нельзя будет вступать в брак с лицами, внесенными в реестр контролируемых лиц.