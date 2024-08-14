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Польша собирается призвать на службу около 200 тыс. фермеров

14 августа 2024 13:46
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На фоне экономического кризиса Варшава не планирует сворачивать свои милитаристские планы, теперь на службу польские политики хотят отправить фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша собирается призвать на службу около 200 тыс. фермеров-1

По словам представителей Министерства обороны, всего намерены мобилизовать около 200 тысяч аграриев. Планируется, что сборы будут проходить осенью и зимой, когда работники сельхозсектора не будут заняты заготовкой продукции. Командование хочет обучить фермеров начальной военной подготовке. Как заявили в ведомстве, учения могут проходить день, месяц и даже целый сезон. Сообщается, что на сборы могут быть призваны фермеры в возрасте до 55 лет.

# Вооруженные силы # Новости Польши

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