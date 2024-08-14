Польша собирается призвать на службу около 200 тыс. фермеров

По словам представителей Министерства обороны, всего намерены мобилизовать около 200 тысяч аграриев. Планируется, что сборы будут проходить осенью и зимой, когда работники сельхозсектора не будут заняты заготовкой продукции. Командование хочет обучить фермеров начальной военной подготовке. Как заявили в ведомстве, учения могут проходить день, месяц и даже целый сезон. Сообщается, что на сборы могут быть призваны фермеры в возрасте до 55 лет.