Прямой эфир

США не выстоят долго в ядерной войне против РФ, КНР и КНДР – The Economist

14 августа 2024 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Пентагоне дали оценку своим возможностям противостоять РФ, КНР и КНДР в случае ядерной войны, пишет РИА Новости со ссылкой на The Economist.

В материале сказано, что, если проанализировать ранее сделанные заявления американских чиновников, то можно сделать вывод – США будут в состоянии противостоять России, КНР и КНДР лишь короткий период времени.

The Economist характеризует подобную ситуацию как «кошмар» для Америки. Сообщается, что в связи с этим администрацией Байдена начата подготовка к расширению развернутых ядерных сил США. Наиболее вероятным периодом начала наращивания станет 2026 год.

# Международная политика # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
В Балтийском море проходят учения НАТО
14 августа 2024 13:38

В Балтийском море проходят учения НАТО

На Солнце зафиксирована очередная мощная вспышка
14 августа 2024 12:53

На Солнце зафиксирована очередная мощная вспышка

Турция планирует начать снимать отпечатки пальцев у иностранцев
14 августа 2024 12:31

Турция планирует начать снимать отпечатки пальцев у иностранцев