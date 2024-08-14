США не выстоят долго в ядерной войне против РФ, КНР и КНДР – The Economist

В Пентагоне дали оценку своим возможностям противостоять РФ, КНР и КНДР в случае ядерной войны, пишет РИА Новости со ссылкой на The Economist.

В материале сказано, что, если проанализировать ранее сделанные заявления американских чиновников, то можно сделать вывод – США будут в состоянии противостоять России, КНР и КНДР лишь короткий период времени.

The Economist характеризует подобную ситуацию как «кошмар» для Америки. Сообщается, что в связи с этим администрацией Байдена начата подготовка к расширению развернутых ядерных сил США. Наиболее вероятным периодом начала наращивания станет 2026 год.