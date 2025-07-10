31 рабочий был спасён после обрушения промышленного туннеля в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе успешно завершилась спасательная операция в районе Уилмингтон. Вчера вечером здесь произошло обрушение строящегося туннеля для городской системы управления сточными водами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На момент обвала конструкции в шахте диаметром 5,5 метра находились люди – 31 человек. Спасателям удалось вытащить всех работников, некоторые смогли выбраться самостоятельно. 15 из них оказались заблокированы завалами. На помощь им экстренно пришла специально обученная поисково-спасательная команда. Более 100 специалистов участвовали в операции по освобождению рабочих. Оказавшихся в западне работников поднимали из шахты в специальных устройствах. Спасатели действовали оперативно, что позволило избежать жертв.